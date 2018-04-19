Nissan Armada Mountain Patrol зовет покорять вершины и опустошать бензоколонки

На этой неделе в американском городке Флэгстафф, штат Аризона, открылось узкоспециализированное международное автошоу Overland Expo 2018, фокусирующееся на автомобильных путешествиях, приключениях, оффроудинге и технике для всего этого.

Американское подразделение Nissan попробует покорить это мероприятие с помощью концепта Armada Mountain Patrol, созданного с помощью фанатов марки, которые могли покинуть автопроизводителю пару умных мыслей посредством Instagram и Facebook. Правда, влияние на концепт со стороны было ограничено лишь выбором виниловой оклейки кузова, шин и тента на крышу.

Как видно на опубликованных официальных рендерах, у Armada Mountain Patrol есть чем выделиться — это и мощные бамперы, сваренные из листового металла, лебедки спереди и сзади, шноркель, «люстра» дополнительного освещения, подножки и большой багажник на крыше. На корме внедорожника закреплены канистры для воды или бензина, полноформатная «запаска» и даже реечный домкрат хай джек.

Как и базовая модель Nissan Armada , концепт Mountain Patrol оснащается 5.6-литровым бензиновым двигателем V8, так что, видимо, водой придется пренебречь и заполнить обе канистры запасами топлива. Мотор развивает мощность 390 лошадиных сил и крутящий момент 533 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 7-диапазонной автоматической коробкой передач. Полный привод у Armada опциональный.

Директор по маркетингу Североамериканского подразделения Nissan Брэндон Уайт уверен, что Nissan Armada является идеальной отправной точкой для создания настоящего покорителя нехоженных троп, благодаря его комфорту, проходимости и интеллектуальным технологиям. Но мы-то знаем, что 2.5 тонны снаряженной массы и расход топлива 16 л/ 100 км — далеко не лучший выбор в дальнем непредсказуемом путешествии.