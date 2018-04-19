Что такое «колдун» и почему его не найти на современных машинах

Многие автовладельцы даже не подозревают, что в их автомобиле имеется хитрая и чрезвычайно важная деталь, от которой напрямую зависит безопасность. За неприметность и коварство это устройство в народе прозвали «колдуном». Разбираемся в назначении и принципах работы «колдуна», а также открываем секрет его исчезновения с современных машин.

Где искать «колдуна»

«Колдуном» в народе именуют регулятор тормозных усилий задней оси автомобиля. Это устройство врезано в тормозную систему и располагается под днищем машины, непосредственно на кузове в районе задней оси, поэтому обнаружить его не так-то просто. Компонент имеет множество имён — «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан», — однако сути и принципов его работы это не меняет. Странное имя «колдун» устройство получило за свою скрытность, неприметность и таинственность: далеко не все автолюбители подозревают о его существовании и тем более понимают принципы его работы. А отыскать на своей машине «колдуна» и вовсе смогут единицы.

За что именно «колдун» отвечает

«Колдун» нужен автомобилю для управления давлением на задних тормозах. При торможении передняя и задняя оси машины нагружаются по-разному, а усилие, необходимое для эффективного торможения автомобиля обеими осями требует динамической коррекции. Для этих целей как раз и нужен регулятор тормозных сил. «Колдун» не позволяет задним, разгруженным колёсам блокироваться раньше передних, тем самым нивелируя опасность увода автомобиля в неконтролируемый занос. Особенно важно наличие и исправность «колдуна» для моделей, снабжённых барабанными тормозными механизмами. Рабочий регулятор тормозных сил при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля исключает опережающее блокирование задних колёс относительно передних.

Как «колдун» работает

Все механические регуляторы давления в гидроприводе тормозной системы делятся на два типа — управляемые и неуправляемые. Первые умеют самостоятельно изменять величину давления в тормозных механизмах задних колёс в зависимости от интенсивности торможения и нагрузки на ось. Вторые же лишены жёсткой связи с подвеской машины и просто сбрасывают давление в гидросистеме задних тормозов при достижении определённого порога через специальный клапан.

Устройство у этого механизма чрезвычайно простое. «Колдун» представляет собой гидроцилиндр для тормозной жидкости с входными и выходными штуцерами. Поршень со штоком двигается по цилиндру и приоткрывает или закрывает проходной канал, тем самым регулируя доступ тормозной жидкости к рабочим тормозным цилиндрам задней оси.

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Активные, или управляемые регуляторы давления при работе учитывают расстояние между задним мостом и днищем благодаря наличию жёсткой связи с ними. При резком торможении автомобиль «клюёт» носом, расстояние между задним мостом и днищем увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам — те продолжают крутиться и не блокируются.

При высокой загрузке автомобиля регулятор тормозных сил может и вовсе не срабатывать — груз не позволяет подняться кузову и механизм не включается. При применении в конструкции задней подвески так называемых проставок «колдун» также может полностью отключиться — увеличившееся расстояние между задним мостом и кузовом он воспринимает как нештатную ситуацию и «распускает» задние тормоза.

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Несмотря на всю свою простоту «колдун» — весьма капризная и нежная деталь, требующая ухода и бережного отношения. Регулятор тормозных сил боится грязи и влаги, от которых он корродирует и «закисает», то есть блокируется в каком-либо промежуточном положении. Особенно внимательным к нему стоит быть любителям всевозможного тюнинга — несанкционированное вмешательство в конструкцию шасси почти всегда нарушает работу механизма. Многие автомобилисты не придают этому должного значения и попросту исключают «колдуна» из гидропривода, соединяя трубки тормозной системы напрямую. Однако делать этого категорически нельзя!

Почему «колдун» запрещается демонтировать

Несмотря на относительно низкую надёжность и почти полную неремонтопригодность «колдуна» его демонтаж с автомобиля строго-настрого воспрещается. В случае исключение его из тормозной магистрали торможение автомобиля происходит синхронно всеми четырьмя колёсами, что гарантирует неадекватное поведение транспортного средства на нестабильных покрытиях и при отклонении от прямолинейного движения. Из-за относительно низкой загруженности задней части при торможении сперва будут блокироваться именно задние колёса, что в разы увеличит риски потери контроля над автомобилем даже при минимальном отклонении от прямолинейной траектории движения.

Зачем автопроизводители избавились от «колдуна»

Как бы то ни было, большинство современных автолюбителей при всём желании не смогут обнаружить «колдун» на своей машине. Век этого устройства закончился ровно тогда, когда автомобили начали снабжать системой АБС и её более продвинутыми версиями. В отличие от «колдуна» электронные регуляторы тормозных сил учитывают гораздо больше параметров, а именно, имеют обратную связь с каждым конкретным колесом автомобиля. Они не просто уменьшают и увеличивают давление в гидроприводе, но и учитывают коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием. Во всех современных автомобилях механический регулятор давно заменила гораздо более продвинутая электронная система EBD.