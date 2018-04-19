Новинки автосалона в Пекине-2018

Через несколько дней свою работу начнёт выставка автомобильной промышленности в Пекине 2018 года, на которой многие ведущие мировые производители планируют официально представить свои новинки, предназначенные как для китайского, так и глобального рынка.

LiveCars.Ru, по традиции, предлагает вашему вниманию список новинок, официальная премьера которых состоится в рамках Пекинского автосалона-2018. Повторимся, выставка автомобильной промышленности в столице Китая — это грандиозное событие в календаре индустрии, поскольку Поднебесная — это самый быстрорастущий рынок в мире.

Прежде чем вы начнёте знакомиться со списком новинок автосалона в Пекине-2018, скажем, что до начала выставки ещё остаётся ещё несколько дней, и ряд производителей пока не рассекретили свои сюрпризы.

Прежде всего, в рамках Пекинского автосалона 2018 года немецкая премиальная марка публично представит удлинённый внедорожник Audi Q5 L (Long). По традиции, автомобиль получил увеличенную колёсную базу и стал более просторным для задних пассажиров. Продажи новинки стартуют в КНР летом текущего года.

Выставка Beijing Motor Show 2018 станет местом мировой премьеры электрического внедорожника BMW iX3. Электромобиль, построенный на базе кросс BMW X3 нового поколения, должен составить конкуренцию многим электрокарам повышенной проходимости, включая грядущий Mercedes EQ C. Помимо этого, в Пекине баварская марка публично представит новое «заряженное» купе BMW M2 Competition.

Премиальная британская марка Bentley везёт на Пекинский автосалон-2018 бензиновый внедорожник Bentayga V8. В моторном отсеке этого роскошного автомобиля расположен 550-сильный бензиновый движок (770 Нм). Спринт с 0 до 100 км/ч этой модификации модели составляет всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 290 километров час.

Американская премиальная компания Buick уже официально рассекретила две новинки, которые планирует публично представить на автосалоне в Пекине-2018. Это: концептуальный кроссовер Buick Enspire Concept и универсал Buick Velite 6, который будет предлагаться в гибридной и электрической модификации.

DS Automobiles

Как известно, французская премиальная компания везёт в Пекин концептуальный электрокар DS X E-Tense Concept, который должен показать миру дизайн будущих автомобилей компании, которые появятся в продаже к 2035 году.

Dongfeng

Для «домашнего» автосалона компания Dongfeng подготовила несколько новинок, включая кросс-купе Fengguang ix5, фотографии которого уже появлялись в сети. Стильный автомобиль получил 150-сильный двигатель и «механику».

Hybrid Kinetic Group

Компания Hybrid Kinetic Group планирует показать на автосалоне в Пекине-2018 концептуальный седан и кроссовер. Над внешним видом электрических прототипов трудились специалисты всемирно известного ателье Pininfarina.

Главной новинкой американской компании Ford на Пекинском автосалоне 2018 года станет модель Focus нового поколения. Хотя этот автомобиль уже представлен, но в Пекине состоится его публичная презентация. Ранее мы подробно рассказывали о машине четвёртого поколения. Помимо этого, американский автогигант представит в столице Китая обновлённый компактный седан Ford Escort

Немецкая премиальная компания Mercedes официально представит на Пекинском автосалоне 2018 года концепт роскошного внедорожника Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, по мотивам которого должен быть построена серийная модель Mercedes-Maybach GLS. Кроме этого, ожидается дебют удлинённого обновлённого седана Mercedes-Benz C-Class и нового компактного седана Mercedes-Benz A-Class.

MG Автомобильный бренд MG планирует публично представить на автосалоне в Пекине 2018 года концепт нового флагманского внедорожника X-Motion Concept. Предполагается, что прототип построен на базе рамной модели Roewe RX8, а в его оснащение входит гибридная силовая установка.

Хотя новый рамный внедорожник Nissan Terra уже официально рассекречен, первый публичный показ автомобиля состоится именно в Пекине. Автомобиль построен на базе пикапа Навара. Кроме этого ожидается, что японская марка привезёт на Пекинский автосалон электрический седан Sylphy EV, а также таинственный концепт нового внедорожника.

Самая ожидаемая новинка Пекинского автосалона 2018 года от чешской компании Skoda — это новый компактный кроссовер Kamiq. В последнее время в сети появлялись шпионские фото автомобиля. Кроме этого, марка уже опубликовала официальные скетчи модели.

Немецкий автогигант подготовил для Пекинского автосалона седан Volkswagen Lavida Plus (нового поколения), а также флагманский внедорожник Volkswagen Touareg нового поколения. Оба автомобиля уже рассекречены. Обе машины построены на новых «тележках», получили новый дизайн экстерьера и много продвинутых опций. Плюс ко всему, Пекинский автосалон может стать местом премьеры нового универсала Volkswagen Grand Lavida Plus.

Добавим. Это далеко не полный список новинок Пекинского автосалона 2018 года. Чтобы не пропустить ни одной новости о новинках выставки автомобильной промышленности в столице Китая, следите за обновлениями в специальном разделе.