Тест-драйв: Infiniti QX30 

Быть водителем с хорошо развитым боковым зрением, на наш взгляд, прекрасно. Эти сверхлюди не только лучше контролируют ситуацию на дороге, но и способны в фоновом режиме собирать информацию о том, какие автомобили в настоящий момент пользуются особой популярностью. Так, разговорив одного из них, мы недавно получили подтверждение своим собственным ощущениям — компактные кроссоверы премиум-класса сейчас на пике популярности. Каков же был наш восторг, когда на очередной тест-драйв к нам попал QX30 в комплектации GT Pack 2 — крестный брат Mercedes-Benz GLA и по совместительству самый маленький в линейке Infiniti кроссовер. Можно сказать, что QX30 в том виде, в каком мы его видим сейчас — это результат обещанного несколько лет назад совместного партнерства концернов Renault-Nissan и Daimler AG-Mercedes-Benz. Совместно рожденная в этих «партнерских родах» платформу как раз и легла в основу нашего сегодняшнего кроссовера и его упомянутого немецкого собрата. Далее азиатские и европейские гены предпочли разделиться, подарив Infiniti во внешности больше характерных острых углов и кривых линий. Экстерьер QX30 перенял все самое лучшее от дизайна «Инфинити», начиная от мускульной напористости и заканчивая выдающимися аэродинамическими характеристиками. Головная оптика, заявленная под названием human eye, полностью отвечает представлениям о том, какой ширины должен быть разрез глаз у японца. Кроссовер QX30 на то и компактный, чтобы водитель и пассажиры в салоне ощущали его поджарость и плотносбитость автомобиля. Небольшую тесноту могут ощутить разве что пересевшие с полноразмерных внедорожников, да и они вскоре с охотой сузят собственную зону комфорта. Причина этого, в первую очередь, в использовании большого количества мягкой на ощупь кожи и пластика высокого качества, к которым очень приятно прикасаться. Клавиш на приборной панели хоть и много, но расставлены и обозначены они так, что после пары нажатий управление всем уходит на интуитивный уровень. GT Pack 2 открывает собой ряд комплектаций с установленной премиум аудиосистемой Hi-Fi BOSE с 10 динамиками. Этот звук достоин того, чтобы вы обратили на него свое внимание! Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что инженеры настраивали подвеску Infiniti QX30 с оглядкой на упругий характер кроссовера. Она не дает автомобилю пуститься в раскачку на типичных для нашей полосы колдобинах, но и особо не «жестит», когда неожиданное препятствие штурмуется на большой скорости. Видно, что терпит, но не ноет, что вызывает уважение и даже признательность. Интересующимся тем, насколько большую скорость QX30 может развить, ответим, что с 2-литровым бензиновым двигателем на 211 л.с. кроссовер выдает 230 км/ч. Это максимум, первую сотню из которого автомобиль по паспорту развивает за 7,3 секунды. Примечательно, что по плавности переключения передач 7-ступенчатый «робот» вполне успешно мимикрировал под классическую автоматическую коробку — никаких подергиваний нет. От слова «совсем»! В целом же Infinity QX30 создает впечатление автомобиля для молодых и амбициозных, которые хотят впервые примерить на себя броский японский автомобиль. То есть кроссовер транслирует ровно ту установку, которую в него вдохнули создатели — заманить, влюбить и пробудить аппетит к остальному модельному ряду. Подход верный, но ценовая политика сразу дает понять, что возможность кокетничать с экзотичным японцем случайным людям не по зубам.
Характеристики
Габариты, д/ш/в, мм: 4425, 1815, 1515 Снаряженная масса: 1542 кг Двигатель: бензин Мощность: 211 л.с. Разгон до сотни, сек: 7,3 Привод: полный Тестовый расход топлива: 7 л/100 км Цена базовой комплектации: 2 118 000 р. Цена протестированного автомобиля: 2 493 000 р.