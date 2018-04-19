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Кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe возвращается
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Кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe возвращается 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Болгарское тюнинг-ателье Vilner представляет новый проект: Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe с индивидуальным интерьером.
Роскошный автомобиль отправился к специалистам из Vilner по двум причинам: за десять лет использования салон Rolls-Royce уже «износился» и немного надоел. Поэтому, дабы получить эксклюзивный и современный интерьер, владелец транспортного средства отправил кабриолет на доработку к тюнерам.
Компания, принявшись за дело, в первую очередь обновила сидения, обтянув их высококачественной белой кожей, украсила их уместным узором «RR» (через который обеспечивается вентиляция) и разместила аналогичные инициалы на дверях. Дальше в дело пошел контрастный вишневый оттенок, украшающий ремни безопасности, а также специальное покрытие, расположившееся на приборной панели, что обеспечивает устойчивость к ультрафиолету. Крошечные детали, такие как вышитые подголовники «RR» и пользовательские коврики, добавили в автомобиль еще каплю уникальности.
Для восстановления деревянных акцентов (а их в Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe достаточно много) специалистам понадобилось 120 часов. 6,75-литровый двигатель, соединенный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач остался без изменений.
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