«Паркетник» BMW X2 не смог догнать Mercedes-Benz GLA в России

Компактное кросс-купе баварской марки пока значительно отстает по продажам от своего главного конкурента.

Заказы на BMW X2 в нашей стране начали принимать еще в ноябре прошлого года, полноценные продажи модели стартовали в РФ в марте 2018-го. В минувшем месяце в России было реализовано 44 таких «паркетника». Главный же соперник новинки BMW — кроссовер Mercedes-Benz GLA — в марте разошелся по нашей стране тиражом в 211 экземпляров (на 36 машин больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го).

Сегодня «икс-второй» предлагается в России в трех модификациях. BMW X2 sDrive18i доступен с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 150 л.с. (220 Нм), передним приводом и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, цена этого варианта — от 2 010 000 рублей. В версии xDrive20i (от 2 390 000 рублей) кроссовер имеет полный привод, бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 2.0 (192 л.с., 280 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». А под капотом полноприводного BMW X2 xDrive20d (от 2 500 000 рублей) установлен четырехцилиндровый турбодизель 2.0 с отдачей в 190 л.с. (400 Нм), который также работает в паре с 8АКП.

Кстати, в прошлом году для кросс-купе в РФ вместо версии sDrive18i был заявлен вариант sDrive20i, его цена начиналась с отметки в 2 250 000 рублей. Однако в актуальном прайс-листе модели такой комплектации теперь нет.

Mercedes-Benz GLA у нас можно купить только с бензиновыми турбомоторами. Переднеприводный кросс GLA 200 (от 2 190 000 рублей) оснащен двигателем 1.6 (150 л.с.), GLA 250 4Matic (от 2 590 000 рублей) доступен с мотором 2.0 (211 л.с.), а Mercedes-AMG GLA 45 4Matic (от 3 550 000 рублей) — с 381-сильным двухлитровым двигателем. Все версии комплектуются «роботом».

Напомним, мировая премьера BMW X2 состоялась в октябре 2017 года. Купеобразный «паркетник» построен на переднеприводной платформе UKL, его ближайшим «родственником» является кроссовер BMW X1

По материалам: www.kolesa.ru