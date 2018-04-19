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Американцы построили самый быстрый автомобиль для киносъемок
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Американцы построили самый быстрый автомобиль для киносъемок 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Американская студия Incline Dynamic Outlet, специализирующаяся на аэрокиносъемках, построила самый быстрый в мире камера-кар. Для этого им понадобилось оборудование стоимость более полумиллиона долларов и купе Lamborghini Huracan. Фотографии автомобиля опубликованы в Instagram-аккаунте idoaerials.
Чем в кино снимают погони и автомобильные сцены?
В передней части машины установлено специальное крепление. Чтобы разработать, а потом изготовить силовой каркас и элементы управления камерой потребовались месяцы работы. Стабилизатор, используемый на суперкаре, спроектировала фирма Gyro Stabilized Systems, камеру, способную снимать с разрешением 8K — Red.
В движение камера-кар Lamborghini Huracan приводит 5,2-литровый атмосферный двигатель V10, отдача которого составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Обычный суперкар, неоснащенный камерой, разгоняется до «сотни» за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет более 325 километров в час.
В 2016 году британская студия The Mill создала электромобиль Blackbird, который может менять размеры и пропорции, «превращаясь» в любую модель при помощи компьютерной графики. Таким образом, компания может снимать автомобили без их фактического наличия.
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