Американцы построили самый быстрый автомобиль для киносъемок

Американская студия Incline Dynamic Outlet, специализирующаяся на аэрокиносъемках, построила самый быстрый в мире камера-кар. Для этого им понадобилось оборудование стоимость более полумиллиона долларов и купе Lamborghini Huracan. Фотографии автомобиля опубликованы в Instagram-аккаунте idoaerials.

Чем в кино снимают погони и автомобильные сцены?

В передней части машины установлено специальное крепление. Чтобы разработать, а потом изготовить силовой каркас и элементы управления камерой потребовались месяцы работы. Стабилизатор, используемый на суперкаре, спроектировала фирма Gyro Stabilized Systems, камеру, способную снимать с разрешением 8K — Red.

В движение камера-кар Lamborghini Huracan приводит 5,2-литровый атмосферный двигатель V10, отдача которого составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Обычный суперкар, неоснащенный камерой, разгоняется до «сотни» за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет более 325 километров в час.

В 2016 году британская студия The Mill создала электромобиль Blackbird, который может менять размеры и пропорции, «превращаясь» в любую модель при помощи компьютерной графики. Таким образом, компания может снимать автомобили без их фактического наличия.