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Mercedes показал очередные тизеры нового Maybach
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Mercedes показал очередные тизеры нового Maybach 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Концерн Daimler продолжает нагнетать интерес к очередному концепту под суббрендом Maybach. Покажут его через неделю на Пекинском автосалоне. О его внешности мы пока ничего не знаем, хотя и предполагается, что это будет внедорожник — намек на Mercedes GLS следующего поколения.
А вот интерьером немцы хвалятся уже на втором видеотизере подряд. В первом ролике акцент был сделан на материалы отделки — дорогую кожу, полированный металл и золотые эмблемы. Второй фрагмент уделяет больше внимания дизайнерским решениям. Можно заметить сложный орнамент фоновой подсветки салона, двухсекционную панорамную крышу, тонкие кресла. Но главная «фишка» — центральная консоль с установленным в ней китайским чайным набором. С чайником во главе!
Производитель обещал внедорожник в линейке Mercedes-Maybach еще с момента запуска суббренда. Показывая в 2016 году обновленный Mercedes GL, превратившийся в GLS, представители компании подтвердили, что именно эту модель возьмут за основу для роскошного внедорожного «Майбаха». Правда, не в текущем поколении, а уже в следующем. По времени GLS уже пора бы сменить генерацию, и для пущего интереса к машине было бы неплохим ходом начать представление с самого роскошного исполнения. Лучше Китая места для этого не найти.
Напомним, что Mercedes-Maybach также представил в 2016 и 2017 годах два концепт-кара — купе и кабриолет.
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