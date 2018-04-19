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Ford разрешил тюнерам выпускать самые мощные классические «Мустанги» из 1970-х
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Ford разрешил тюнерам выпускать самые мощные классические «Мустанги» из 1970-х 

Motor.ru 28 минут назад
Фото: Motor.ru
Американское ателье Classic Recreations, специализирующееся на постройке современных версий классических масл-каров, получило лицензию от Ford на возобновление выпуска культовых «Мустангов»: Boss 302, Boss 429 и Mach 1. Машины построят на современном шасси с использованием оригинальных запчастей. Дебют первого экземпляра масл-кара состоится в ноябре на тюнинг-шоу SEMA.
Каждый автомобиль Classic Recreations по аналогии с Jaguar XKSS будет считаться «перезапущенной» версией модели. Все машины планируется строить в соответствии с пожеланиями клиентов. В основу спорткаров ляжет оригинальный кузов 1969 и 1970 года или его новый вариант, выпущенный под лицензией Ford.
В качестве силовой установки будет использоваться 7,0-литровый двигатель V8 от Boss 429 c обновленным блоком управления, электронной системой впрыска и газораспределительным механизмом. Помимо этого, в гамму войдет современный восьмицилиндровый агрегат семейства Coyote, 507-сильный мотор 6.0 V8, а также турбомоторы EcoBoost.
Ранее компания Ford объявила о том, что название Mach 1, которое раньше использовалось для «горячих» версией купе Mustang прошлых поколений, в будущем достанется электрическому кроссоверу. Разработкой модели займется подразделение Team Edison.
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