Citroen поднял цены сразу на несколько моделей 

В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали повышение цен нескольких моделей Citroen: С3 Aircross, C4 Picasso, Grand C4 Picasso и Berlingo Multispace. Подорожание составило от 30 до 50 тысяч рублей и коснулось автомобилей 2018 года производства. Так, минивэн Citroen C4 Picasso и его 7-местная версия Citroen Grand C4 Picasso подорожали на 50 тысяч рублей во всех своих комплектациях. Теперь цены на Citroen C4 Picasso находятся в пределах от 1 837 000 до 2 102 000 рублей, а на Citroen Grand C4 Picasso — от 1 912 000 до 2 326 000 рублей. Также на 45 тысяч рублей подорожали все комплектации Citroen Berlingo Multispace, и цена на него варьируется в пределах от 1 335 000 до 1 450 000 рублей в зависимости от комплектации. Что же касается кроссовера Citroen С3 Aircross, то он появился у дилеров 12 апреля и почти сразу же вырос в цене во всех комплектациях. Меньше всего — на 30 тысяч рублей — подорожала начальная комплектация Live: в ней автомобиль с двигателем 1,2 л (82 л.с.), передним приводом и МКП доступен за 1 099 000 рублей. Остальные версии прибавили в цене 45 тысяч рублей и теперь Citroen С3 Aircross в максимальной комплектации Shine предлагается к продаже за 1 427 000 рублей.
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