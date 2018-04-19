Ещё
Citroen поднял цены сразу на несколько моделей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Citroen поднял цены сразу на несколько моделей 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали повышение цен нескольких моделей Citroen: С3 Aircross, C4 Picasso, Grand C4 Picasso и Berlingo Multispace. Подорожание составило от 30 до 50 тысяч рублей и коснулось автомобилей 2018 года производства. Так, минивэн Citroen C4 Picasso и его 7-местная версия Citroen Grand C4 Picasso подорожали на 50 тысяч рублей во всех своих комплектациях. Теперь цены на Citroen C4 Picasso находятся в пределах от 1 837 000 до 2 102 000 рублей, а на Citroen Grand C4 Picasso — от 1 912 000 до 2 326 000 рублей. Также на 45 тысяч рублей подорожали все комплектации Citroen Berlingo Multispace, и цена на него варьируется в пределах от 1 335 000 до 1 450 000 рублей в зависимости от комплектации. Что же касается кроссовера Citroen С3 Aircross, то он появился у дилеров 12 апреля и почти сразу же вырос в цене во всех комплектациях. Меньше всего — на 30 тысяч рублей — подорожала начальная комплектация Live: в ней автомобиль с двигателем 1,2 л (82 л.с.), передним приводом и МКП доступен за 1 099 000 рублей. Остальные версии прибавили в цене 45 тысяч рублей и теперь Citroen С3 Aircross в максимальной комплектации Shine предлагается к продаже за 1 427 000 рублей.
Вам также будет интересно узнать:
Citroen поднял цены сразу на несколько моделей
PSA Aftermarket наградила лучших директоров сервиса Groupe PSA  Запуск полного цикла производства Citroën Jumpy и Peugeot Expert в Калуге намечен на 2018 год
VanLife: последние новости
Китайская компания Haima анонсировала новый минивэн Пикап Volkswagen Amarok обзавёлся более мощной версией Toyota представит спецверсию пикапа Hilux в честь его 50-летия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mazda за дизель1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение