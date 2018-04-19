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КРАЗ отмечает юбилей
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КРАЗ отмечает юбилей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
На этой неделе Кременчугскому автомобильному заводу исполнилось 60 лет. Как и остальные предприятия украинского автопрома, КРАЗ в последние годы испытывает все тяжести кризиса, однако остается действующим предприятием полного цикла и даже представляет новинки.
17 апреля 1958 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали постановление, согласно которому Кременчугский комбайновый завод перепрофилировался на выпуск большегрузных трехосных автомобилей грузоподъемностью 10-14 тонн, переняв производство с Ярославского автомобильного завода. Этим же постановлением Ярославский автомобильный завод переименовался в Ярославский моторный завод и должен был сосредоточиться на выпуске дизельных двигателей.
Такое решение было вызвано тем, что росту производства моторов на ЯАЗе мешал выпуск автомобилей. Кроме того, армии и народному хозяйству не хватало тяжелых грузовиков, сборку которых также необходимо было увеличить. До конца июля 2016 года КРАЗ выпустил почти 820 тысяч машин. Данные за последующие годы отсутствуют.
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