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Nissan объявил голосование за некоторые элементы нового Nissan Armada
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Nissan объявил голосование за некоторые элементы нового Nissan Armada 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японский производитель автомобилей Nissan предлагает всем желающим поучаствовать в голосовании за обновление дизайна внедорожника Armada Mountain Patrol.
В течение трех недель автомобилисты смогут отдать свой голос за тот или иной элемент будущего авто на страницах в Facebook и Instagram.
В частности к категориям, которые участвуют в голосовании, относятся модель шин, внешняя виниловая пленка и крыша.
Голосование продолжится до 10 мая с дебютом готового грузовика на выставке Overland Expo WEST 2019 года 18-20 мая в Аризоне.
По словам главного менеджера по маркетингу Nissan в Северной Америке Брэндона Уайта, благодаря энтузиастам Armada Mountain Patrol обретет прочный фундамент и преобразует в окончательную версию автомобиля, оснащенного новейшей технологией overlanding, удобствами для кемпинга и инструментами, необходимыми в любом путешествии.
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