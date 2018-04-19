Nissan объявил голосование за некоторые элементы нового Nissan Armada

Японский производитель автомобилей Nissan предлагает всем желающим поучаствовать в голосовании за обновление дизайна внедорожника Armada Mountain Patrol.

В течение трех недель автомобилисты смогут отдать свой голос за тот или иной элемент будущего авто на страницах в Facebook и Instagram.

В частности к категориям, которые участвуют в голосовании, относятся модель шин, внешняя виниловая пленка и крыша.

Голосование продолжится до 10 мая с дебютом готового грузовика на выставке Overland Expo WEST 2019 года 18-20 мая в Аризоне.

По словам главного менеджера по маркетингу Nissan в Северной Америке Брэндона Уайта, благодаря энтузиастам Armada Mountain Patrol обретет прочный фундамент и преобразует в окончательную версию автомобиля, оснащенного новейшей технологией overlanding, удобствами для кемпинга и инструментами, необходимыми в любом путешествии.