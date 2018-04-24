Абсолютным лидером по обороту с продаж на авторынке РФ в первом квартале 2018 года стала модель KIA Rio. Аналитики «Автостат Инфо», проведя исследование авторынка России в отчетный период, определили, что денежная выручка с продаж автомобилей «Рио» составила 17,1 млрд рублей. За отчетные три месяца в стране было продано 21 258 таких машин.
Второе место в рейтинге, составленном с учетом денежного оборота за январь-март 2018 года, занимает Hyundai Creta — 16 млрд рублей, которые были выручены от реализации 15 227 таких кроссоверов. На третьем месте находится седан LADA Vesta, который в I квартале разошелся на рынке РФ в количестве 20 609 ед. Выручка от реализации такого объема автомобилей составила 13,5 млрд рублей.
В ТОП-5 моделей авторынка РФ, лидирующих по обороту с реализации, 4— и 5-е места заняли соответственно Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, объем продаж которых составил 6666 и 6262 ед. авто. Выручка от реализации такого количества кроссоверов Volkswagen Tiguan достигла 11,7 млрд рублей, а с продажи Toyota RAV4 выручка составила 10,56 млрд рублей.
ТОП-10 самых доходных моделей автомобильного рынка России в первом квартале текущего года составили по версии «Автостат Инфо»:
KIA Sportage — 9,6 млрд рублей (реализовано 6463 ед.),
Toyota Land Cruiser — 9,5 млрд рублей (3275 авто),
Hyundai Solaris — 9,3 млрд рублей (11 343 ед.),
Toyota Camry — 9 млрд рублекй (5839 шт.),
Nissan X-Trail — 7,9 млрд рублей (4960 авто).