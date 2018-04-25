Кризис среднего возраста: будут ли дорожать автомобили с пробегом 

Средний возраст выставленного на продажу автомобиля в России достиг десяти с половиной лет и продолжает увеличиваться; как и цена, давно уже перевалившая за полмиллиона рублей. Портал по продаже автомобилей Auto.ru подготовил для Forbes исследование вторичного рынка по результатам первого квартала текущего года.
Марки-фавориты
Тройка лидеров по спросу на сегодняшний день — Lada, Toyota и Hyundai. По итогам прошлого года на третьем месте находился Volkswagen, но в первые месяцы 2018 года он уступил Hyundai 0,2%. Что касается предложения, то предпочтения россиян не изменились: на пьедестале, по-прежнему, Lada, Toyota и Volkswagen.
Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 19,9% по спросу и 18,3% по предложению, а у идущей следом Toyota — 7,6% и 6,5%, соответственно.
Вслед за ростом в 2017 году спроса на Kia (с 4,9% до 5,3%) стало увеличиваться и количество предложений. Только за первый квартал 2018 года марка достигла 4,3%, показав рост на 0,4% по сравнению с 2017 годом. Теперь Kia занимает в рейтинге 8 место.
Модели-лидеры
Топ-10 моделей, которые чаще всего встречаются на Auto.ru, возглавляет Ford Focus. Интерес к модели со стороны покупателей растет: она удерживает первое место с 3,8% против 2,9% в 2017 году. На втором месте Lada 2112 (3,2%). Примечательно, что по итогам 2017 года машина даже не входила в этот рейтинг. Уровень интереса вырос и к другим моделям Lada: в топе пять моделей марки, против двух в 2017 году.
В список самых востребованных вошли следующие модели: 2114 (третье место и доля спроса 3,1%) и 2170 (четвертое место и 2,9%). Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Camry, Opel Astra опустились в рейтинге, но при этом спрос на них вырос в среднем на 0,7%. Первую десятку предложений покинули модели Lada 2112 и 2115, им на смену пришли Lada 2121 и Hyundai Solaris. Первую десятку покинули Opel Astra, Skoda Octavia и Volkswagen Passat.
Старше и дороже
Средняя стоимость продаваемой машины составила 575 000 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в 2017 году. При этом средний возраст продаваемого автомобиля достиг 10 лет и 6 месяцев. Тенденция к увеличению этого показателя сохраняется: в 2017 году средний возраст машин был 10 лет, а в 2016 году — 9,6 лет.
В своей оценке среднего возраста российского автопарка Auto.ru заметно расходится с аналитическим агентством «Автостат». Согласно данным последнего, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. Причем самые «молодые» машины — китайского производства (5,8 лет), самые возрастные среди иномарок — представители японских брендов (12,6 лет). Средний возраст парка машин отечественных брендов — 20,5 лет. Увеличение этого показателя аналитики связывают со снижением темпов обновления автопарка из-за кризиса.
Емкость вторичного рынка в 2017 году составила 2,3 трлн рублей; 90% от этой суммы было потрачено россиянами на покупку б/у иномарок.
Седаны популярнее кроссоверов
Самый распространенный в России тип кузова, по-прежнему, седан. В первом квартале 2017 года спрос и предложение таких машин практически сравнялись — 40,7% и 40,6% соответственно. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 26% и 21,8% предложений; 25,5% и 21,9% спроса, соответственно. В первых месяцах 2017 года сохранились основные тенденции 2017 года. Спрос на кроссоверы продолжил падать, потеряв 1,8%, а предложение росло, прибавив те же 1,8%. Продолжил расти и спрос на седаны и хэтчбеки при падении количества предложений.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте Kia Rio стала самой востребованной моделью — 9809 реализованных автомобилей. На втором месте Lada Vesta с результатом 9181 штук, замыкает тройку лидеров Lada Granta — 8 381 проданных машин. Что касается сегмента SUV, там, как и в прежние месяцы, лидирует компактный кроссовер Hyundai Creta: 5994 проданных машин. Он так же является бестселлером по итогам первых двух месяцев. На втором месте Renault Duster — 4101 проданных машин. Третье место за Renault Kaptur, 3240 автомобилей.
Российский авторынок в годовом исчислении вырос на 13,9% по итогам марта. «Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн штук», — заявил председатель Комитета автопроизводителя АЕБ Йорг Шрайбер.