Кризис среднего возраста: будут ли дорожать автомобили с пробегом

Средний возраст выставленного на продажу автомобиля в России достиг десяти с половиной лет и продолжает увеличиваться; как и цена, давно уже перевалившая за полмиллиона рублей. Портал по продаже автомобилей Auto.ru подготовил для Forbes исследование вторичного рынка по результатам первого квартала текущего года.

Марки-фавориты

Toyota и Тройка лидеров по спросу на сегодняшний день — Lada Hyundai . По итогам прошлого года на третьем месте находился Volkswagen , но в первые месяцы 2018 года он уступил Hyundai 0,2%. Что касается предложения, то предпочтения россиян не изменились: на пьедестале, по-прежнему, Lada, Toyota и Volkswagen.

Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 19,9% по спросу и 18,3% по предложению, а у идущей следом Toyota — 7,6% и 6,5%, соответственно.

Вслед за ростом в 2017 году спроса на Kia (с 4,9% до 5,3%) стало увеличиваться и количество предложений. Только за первый квартал 2018 года марка достигла 4,3%, показав рост на 0,4% по сравнению с 2017 годом. Теперь Kia занимает в рейтинге 8 место.

Модели-лидеры

Топ-10 моделей, которые чаще всего встречаются на Auto.ru, возглавляет Ford Focus . Интерес к модели со стороны покупателей растет: она удерживает первое место с 3,8% против 2,9% в 2017 году. На втором месте Lada 2112 (3,2%). Примечательно, что по итогам 2017 года машина даже не входила в этот рейтинг. Уровень интереса вырос и к другим моделям Lada: в топе пять моделей марки, против двух в 2017 году.

Старше и дороже

Средняя стоимость продаваемой машины составила 575 000 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в 2017 году. При этом средний возраст продаваемого автомобиля достиг 10 лет и 6 месяцев. Тенденция к увеличению этого показателя сохраняется: в 2017 году средний возраст машин был 10 лет, а в 2016 году — 9,6 лет.

В своей оценке среднего возраста российского автопарка Auto.ru заметно расходится с аналитическим агентством «Автостат». Согласно данным последнего, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. Причем самые «молодые» машины — китайского производства (5,8 лет), самые возрастные среди иномарок — представители японских брендов (12,6 лет). Средний возраст парка машин отечественных брендов — 20,5 лет. Увеличение этого показателя аналитики связывают со снижением темпов обновления автопарка из-за кризиса.

Емкость вторичного рынка в 2017 году составила 2,3 трлн рублей; 90% от этой суммы было потрачено россиянами на покупку б/у иномарок.

Седаны популярнее кроссоверов

Самый распространенный в России тип кузова, по-прежнему, седан. В первом квартале 2017 года спрос и предложение таких машин практически сравнялись — 40,7% и 40,6% соответственно. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 26% и 21,8% предложений; 25,5% и 21,9% спроса, соответственно. В первых месяцах 2017 года сохранились основные тенденции 2017 года. Спрос на кроссоверы продолжил падать, потеряв 1,8%, а предложение росло, прибавив те же 1,8%. Продолжил расти и спрос на седаны и хэтчбеки при падении количества предложений.