Honda намекнула на новый бюджетный хэтчбек

Японская марка представила новую концептуальную «пятидверку». В серию прототип могут отправить в ближайшем будущем.

Премьера новинки Honda состоялась в рамках открывшегося сегодня в Индонезии мотор-шоу. Пока хэтч находится в статусе прототипа, его назвали Small Concept RS. Однако в ближайшем будущем этот концепт, вероятно, перевоплотится в серийную «пятидверку» Brio нового поколения.

Информации о «начинке» Small Concept RS в компании не предоставили. В Honda лишь заявили, что машина построена на некой новой платформе. Скорее всего, речь идет о «тележке», на которой базируется седанчик Amaze второй генерации — «четырехдверка» вот-вот выйдет на индийский рынок, а затем она появится и в других азиатских странах, в том числе, и в Индонезии.

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По материалам: www.kolesa.ru