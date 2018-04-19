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Honda намекнула на новый бюджетный хэтчбек
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Honda намекнула на новый бюджетный хэтчбек 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Японская марка представила новую концептуальную «пятидверку». В серию прототип могут отправить в ближайшем будущем.
Премьера новинки Honda состоялась в рамках открывшегося сегодня в Индонезии мотор-шоу. Пока хэтч находится в статусе прототипа, его назвали Small Concept RS. Однако в ближайшем будущем этот концепт, вероятно, перевоплотится в серийную «пятидверку» Brio нового поколения.
Информации о «начинке» Small Concept RS в компании не предоставили. В Honda лишь заявили, что машина построена на некой новой платформе. Скорее всего, речь идет о «тележке», на которой базируется седанчик Amaze второй генерации — «четырехдверка» вот-вот выйдет на индийский рынок, а затем она появится и в других азиатских странах, в том числе, и в Индонезии.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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