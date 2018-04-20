Ещё
Honda выпустит новый бюджетный «хэтч» Brio
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda выпустит новый бюджетный «хэтч» Brio 

Daily-Motor 38 минут назад
Фото: Daily-Motor
Накануне открытия автомобильной выставки в Индонезии (IIMS-2018) компания Honda показала, как будет выглядеть новое поколение ее бюджетного хэтчбека. Автомобиль получит в серийном исполнении название Brio, а пока пока именуется как Small RS Concept. Прототип оснащен множеством деталей спортивного аэродинамического обвеса.
К сожалению, никаких подробностей относительно данного концепт-кара не предоставлено. По слухам, второе поколение Brio получит под капот 1,2-литровый бензиновый двигатель i-VTEC на 88 лошадиных сил и 1,5-литровый дизельный агрегат i-DTEC на 100 «скакунов». Пару обоим составит МКПП или бесступенчатый вариатор.
Производство автомобиля может стартовать уже через пару месяцев на площадке Honda Cars в Индии. Позже автомобиль поставят на конвейер завода в Таиланде и Индонезии.
Продавать новую генерацию Honda Brio, вероятно, будут на тех же рынках, что и раньше — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.
Daily-Motor: последние новости
Производство Tesla Model 3 вновь приостановлено В России отзывают колесные диски марки Replay Продажи Chrysler Pacifica в России растут
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО18
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции4
«Лимузин Путина» никогда не возил президента России
Казахстан закрыл границу с Россией81
Появились фото концепта большого внедорожника Lada3
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение