Honda выпустит новый бюджетный «хэтч» Brio

Накануне открытия автомобильной выставки в Индонезии (IIMS-2018) компания Honda показала, как будет выглядеть новое поколение ее бюджетного хэтчбека. Автомобиль получит в серийном исполнении название Brio, а пока пока именуется как Small RS Concept. Прототип оснащен множеством деталей спортивного аэродинамического обвеса.

К сожалению, никаких подробностей относительно данного концепт-кара не предоставлено. По слухам, второе поколение Brio получит под капот 1,2-литровый бензиновый двигатель i-VTEC на 88 лошадиных сил и 1,5-литровый дизельный агрегат i-DTEC на 100 «скакунов». Пару обоим составит МКПП или бесступенчатый вариатор.

Производство автомобиля может стартовать уже через пару месяцев на площадке Honda Cars в Индии. Позже автомобиль поставят на конвейер завода в Таиланде и Индонезии.