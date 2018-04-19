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Renault поднял цены на все кроссоверы
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Renault поднял цены на все кроссоверы 

Авторамблер 41 минуту назад
Фото: Авторамблер
Корректировка цен затронула только кроссоверы 2018 года выпуска, отмечает агентство «Автостат». Сильнее всего подорожание сказалось на Renault Koleos, который «потяжелел» на 80 тыс. рублей. Теперь этот SUV обойдется покупателям минимум в 1 829 000 рублей.
Компактный Renault Kaptur прибавил в цене 40 тыс. рублей и стоит от 934 000 рублей.
Самый популярный кроссовер Duster подорожал на 30 — 45 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Переднеприводный автомобиль в базовом исполнении со 114-сильным мотором объемом 1,6 литра и «механикой» теперь стоит от 689 000 рублей. «Дастер» в максимальной комплектации, с полным приводом и двухлитровым двигателем оценивается в 1 101 990 рублей.
Напомним, для Renault Duster это уже второе подорожание в 2018 году — первый пересмотр цен произошел в январе, когда автомобиль прибавил в стоимости от 15 тыс. до 27 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Renault готовит для России новый купеобразный кроссовер. Премьера модели состоится на Московском автосалоне в конце августа. Производство новинки наладят на мощностях столичного завода «Рено Россия».
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