Renault поднял цены на все кроссоверы

Корректировка цен затронула только кроссоверы 2018 года выпуска, отмечает агентство «Автостат». Сильнее всего подорожание сказалось на Renault Koleos , который «потяжелел» на 80 тыс. рублей. Теперь этот SUV обойдется покупателям минимум в 1 829 000 рублей.

Компактный Renault Kaptur прибавил в цене 40 тыс. рублей и стоит от 934 000 рублей.

Самый популярный кроссовер Duster подорожал на 30 — 45 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Переднеприводный автомобиль в базовом исполнении со 114-сильным мотором объемом 1,6 литра и «механикой» теперь стоит от 689 000 рублей. «Дастер» в максимальной комплектации, с полным приводом и двухлитровым двигателем оценивается в 1 101 990 рублей.

Напомним, для Renault Duster это уже второе подорожание в 2018 году — первый пересмотр цен произошел в январе, когда автомобиль прибавил в стоимости от 15 тыс. до 27 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Renault готовит для России новый купеобразный кроссовер. Премьера модели состоится на Московском автосалоне в конце августа. Производство новинки наладят на мощностях столичного завода «Рено Россия».