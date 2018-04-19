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Renault подняла российские цены на Duster и Kaptur
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Renault подняла российские цены на Duster и Kaptur 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
В России подорожала вся линейка кроссоверов марки Renault, включая модели-бестселлеры, «Дастер» и «Каптюр». Ощутимее всего прибавил в цене более дорогой Koleos — сразу на 80 тысяч рублей.
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