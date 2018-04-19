Обновление Volkswagen T-Roc R, Tiguan R и Arteon R ожидается в этом году

Согласно докладу немецкого производителя Volkswagen обновление моделей T-Roc R, Tiguan R и Arteon R ожидается уже до конца текущего года.

По последним сведениям производитель говорит об интересных перспективах для Tiguan R и Golf R, которые в результате модификации получат новые двигатели, тогда как T-Roc R останется с тем же бензиновым турбированным 2,0-литровым мотором, предполагаемой мощностью 310 лошадиных сил.

Что касается более крупного Tiguan R, модель может получить более крупный 5-цилиндровый 2,5-литровый двигатель Audi , который в версиях RS3 Sportback и Sedan обладает силой в 400 «лошадей».

VW постоянно дразнит нас новым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, и вероятно, что Arteon R будет идеальным кандидатом.

На самом деле это должен быть VR6 и, по слухам, он имеет более 400 л.с., что позволяет стильной модели среднего размера конкурировать со всеми вариантами Porsche Panamera

Об этом заявил в конце прошлого года представитель линейки продуктов VW Мартино Хьюб, что не исключает, что новый Touareg R получит более крупный силовой агрегат.