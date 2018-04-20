Фургон Lada Largus сможет ездить на трёх видах топлива

В Тольятти решили создать автомобиль, который может в качестве топлива потреблять бензин и два вида природного газа: метан и пропан. Основой для такого автомобиля стал фургон Лада Ларгус

Как сообщает источник, разработкой трехтопливного фургона LADA Largus занимается резидент технопарка «Жигулевская долина — компания „АТС“. Эта же компания серийно выпускает битопливный седан LADA Vesta CNG.

По имеющейся информации компания уже собрала первый прототип трехтопливного Ларгуса. В автомобиль установили два баллона и топливная аппаратура, необходимая для использования метана и пропана. Без дозаправки такой LADA Largus сможет проезжать примерно 1500 километров. Знакомый с планами компании источник также уточняет, что баллон с пропаном будет установлен на место запасного колеса, а баллон с метаном — возле передней станки фургона.

Прототип трехтопливного фургона LADA Largus компания „АТС“ будет использовать в качестве мула для отработки новых решений в вопросах применения на серийных автомобилях газомоторного топлива, как автомобиль технической помощи для своих нужд, а также как шоу-кар.

Когда новинка будет представлена официально пока неизвестно.

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Фургон Lada Largus сможет ездить на трёх видах топлива

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