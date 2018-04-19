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Президент марки Cadillac экстренно отправлен в отставку
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Президент марки Cadillac экстренно отправлен в отставку 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Руководство американского концерна GM внезапно уволило президента компании Cadillac Йохана де Найссена и мгновенно подобрало ему замену. Кадровые перестановки связывают с низкой эффективностью работы экс-руководителя.
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