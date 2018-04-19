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Apollo показала мощный суперкар Intensa Emozione
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Apollo показала мощный суперкар Intensa Emozione 

Auto.Today 4 часа назад
Фото: Auto.Today
Последний суперкар Apollo под названием Intensa Emozione (или сокращенно IE) имеет потрясающий внешний вид, а также выделяется эксклюзивной конструкцией кузова и множеством смелых деталей. Автомобиль состоит из острых углов и плавных линий, которые реализуют массивное заднее крыло и тройную выхлопную систему.
Транспортное средство изготовлено из углеродного волокна, благодаря чему общий вес машины составляет всего 1250 килограмм. Под капотом Apollo Intensa Emozione располагается усовершенствованный 6,3-литровый двигатель V12 от Ferrari, способный обеспечивать свыше 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента при 9 000 об/мин. Агрегат соединяют с шестиступенчатой коробкой передач от Hewland. Клиентам предлагается три режима вождения: Wet, Sport и Track. Роскошный суперкар Apollo Intensa Emozione будет выпущен в ограниченном количестве — всего 10 экземпляров. При этом для тех, у кого нет возможности приобрести подобный автомобиль предоставляется специальный видеоролик, раскрывающий все его преимущества.
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