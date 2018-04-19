Apollo показала мощный суперкар Intensa Emozione

Последний суперкар Apollo под названием Intensa Emozione (или сокращенно IE) имеет потрясающий внешний вид, а также выделяется эксклюзивной конструкцией кузова и множеством смелых деталей. Автомобиль состоит из острых углов и плавных линий, которые реализуют массивное заднее крыло и тройную выхлопную систему.