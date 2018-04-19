Электрический Volkswagen ID R Pikes Peak дебютирует 22 апреля

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал несколько преддебютных изображений своего нового электрического гоночного автомобиля.

Дебют Volkswagen ID R Pikes Peak запланирован на грядущее воскресенье, 22 апреля.

На предварительных изображениях демонстрируется передняя часть электрического гонщика с интегрированными светодиодными полосами, образующими отличительную сигнатуру света и освещенный логотип VW, а в передний бампер встроен массивный рассеиватель.

Компания объясняет, что он покажет ID R Pikes Peak на ипподроме в городе Алес, Франция, где родился Ромен Дюма , который будет за рулем для Pikes Peak Hill Climb. Всего через день после его дебюта ID R продолжит свою официальную тестовую программу.

Автомобиль был разработан специально для подъема на горный хребет Пайкс-Пик и имеет легкую конструкцию с аэродинамическим оптимизированным корпусом. Он будет питаться от «мощного блока питания», который будет передавать крутящий момент на все четыре колеса.

Для гонки в облаках у Volkswagen есть очень амбициозная цель на этот год — установить новый рекорд в состязаниях для электромобилей. Задача Pikes Peak начинается с высоты 2,862 метра и заканчивается на 4 302 метрах над уровнем моря.