Volkswagen бросил вызов болидам от Формулы-1

Volkswagen анонсировал появление гоночного автомобиля с электрической тягой.

Его прототип из виртуального вполне вероятно обретет реальное воплощение.

Премьера для всей заинтересованной публики запланирована на 24 июня этого года, когда опытный пилот попробует покорить мировой рекорд скорости 8 с половиной минут, доступной на выбранной трассе.

Разогнаться до 100 километров выбранной машине вполне под силу за две с половиной секунды.

Итак, новое детище VW способно со своим электрическим агрегатом выдавать 680 лошадиных сил при минимальной массе для автомобилей такого класса — чуть более тонны. Интересен и еще один момент.

Батарея аккумулятора сконструирована таким образом, что может заряжаться самостоятельно от самого движения. Главным образом это касается движения по пересеченной местности и горам.

Не всем известен тот факт, что Volkswagen сделал попытку использовать прообраз нынешней гибридной системы более 30 лет назад. Тогда на ралли участие экспериментального Golf завершилось неудачей.

Поэтому тем интереснее станет попытка наблюдать за своеобразным реваншем.