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VW рассекретил гоночный электрокар
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VW рассекретил гоночный электрокар I. D. R Pikes Peak 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
После череды интригующих анонсов немецкая компания Volkswagen официально рассекретила спортивный электрический прототип I. D. R Pikes Peak, который постарается установить рекорд в легендарной гонке на гору Пайкс Пик в штате Колорадо.
Публичная премьера гоночного электрокара Volkswagen I. D. R Pikes Peak состоялась в рамках специального мероприятия во Франции. Представители немецкого автогиганта отмечают, что представленный прототип является быстрее болидов F1, поскольку способен ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 2,2 5 секунды.
Как сообщалось ранее, над созданием спортивного прототипа Volkswagen I. D. R Pikes Peak трудились специалисты подразделения Volkswagen Motorsport и Volkswagen R. Машина получила электрическую силовую установку, отдача которой составляет 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента.
При этом снаряженная масса гоночного электрокара Volkswagen I. D. R Pikes Peak составляет порядка 1 100 кг. Таким образом, по соотношению массы и мощности электромобиль превосходит многие современные суперкары.
Помимо всего прочего, представленный прототип Volkswagen I. D. R Pikes Peak — это автомобиль, который должен помочь немецкой марки достичь вершины электрической мобильности в автоспорте. В дальнейшем технологии автомобиля будут использованы на обычных гражданских машинах.
Согласно данным производителя, за рулём нового спортивного электрического прототипа Volkswagen I. D. R Pikes Peak в гонке на гору Пайкс Пик 2018 года будет находиться известный гонщик Роман Дюма.
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