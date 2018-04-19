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В «Жигулевской долине» разработан трехтопливный автомобиль на базе Lada Largus
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В «Жигулевской долине» разработан трехтопливный автомобиль на базе Lada Largus 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«Авто послужит мулом для апробации предсерийных решений, шоу-каром и техничкой для раллийной Lada 4х4 CNG от компании АТС». — говорится в сообщении.
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