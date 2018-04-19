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Volvo представил электрогрузовик FL Electric
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Volvo представил электрогрузовик FL Electric 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Шведская компания Volvo наконец-то продемонстрировала свой первый производственный электрический грузовик, предназначенный для использования городскими службами.
Главным преимуществом такого транспортного средства является отсутствие вредных выбросов и шума, которые позволяют пользоваться FL Electric в любое время суток, не причиняя неудобства жителям городов. Представители компании подчеркивают, что такой грузовик может эксплуатироваться в различных местностях, где ограничивается использование традиционных автомобилях. Общий вес грузовика составляет 16 тонн, он питается от электрического двигателя, обеспечивающего отдачу в 248 лошадиных сил и 425 Нм крутящего момента. Используется задний привод и двухступенчатая коробка передач. Volvo FL Electric может быть оснащен 2-6 литий-ионными батарями общей мощностью от 100 до 300 кВтч. Запас хода составляет до 300 километров. С помощью быстрой зарядки автомобиль можно зарядить за 1-2 часа и при использовании ночной зарядки (от переменного тока) можно восстановить заряд примерно за десять часов. Отмечается, первые примеры Volvo FL Electric будут эксплуатироваться компанией Renova по сбору и переработке мусора и корпорацией TGM. Серийное производство транспортного средства начнется в следующем году.
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