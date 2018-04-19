Повзрослел и окреп: Mercedes представил обновленный А-класс

Немецкая компания продолжает разработки.

В новом поколении автомобилей А-класса Mercedes замахнулся на союз эмоций и интеллекта: «Новые технологии должны ставить в центр внимания человека, облегчая ему жизнь, — рассказывает Ола Каллениус, член правления Daimler AG, ответственный за НИОКР в концерне и разработку легковых автомобилей Mercedes-Benz . — И новый А-Класс делает это многогранным образом, становясь эмоциональным и интеллектуальным спутником человека».

Как итог, обновленные модели А-класса стали первыми, кто получил мультимедийную систему MBUX — Mercedes-Benz User Experience. За длинным названием скрываются уникальная возможность настройки управления исключительно под водителя. Грубо говоря, благодаря искусственному интеллекту автомобиль можно «выдрессировать» на свой вкус и лад

Кроме того эмоциональную связь усиливает голосовое управление машины. Стоит произнести фразу Hey Mersedes («Привет, Мерседес!»), и автомобиль сразу включится в работу. А интеллектуальную составляющую продолжает полуавтономный режим. Машина оказывается в состоянии самостоятельно оценивать окружающую обстановку. Это становится возможным за счет усовершенствованной системы видеокамер и радарных датчиков. В общем, новая модель вполне претендует на звание полноценного члена семьи.

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