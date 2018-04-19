Европейцам разонравилась русская Lada

Продажи отечественных автомобилей Lada в Европе устремились вниз. За минувший месяц, по подсчётам аналитического агентства «Автостат», падение достигло 9%.

В первом весеннем месяце 2018 года «АвтоВАЗ» сумел продать в Евросоюзе всего лишь 423 новых автомобиля, что говорит о сокращении спроса на 9% по отношению к марту 2017 года. Падение продаж отмечено впервые за последние девять месяцев. При этом по итогам I квартала 2018 года тольяттинский бренд всё равно остался на европейском рынке в плюсе — прирост составил 10,5%, продано 1 225 машин.

Ранее тольяттинцы уже анонсировали снижение поставок своей продукции в Евросоюз и морально подготовились к падению спроса. Жители развитых стран вынуждены отказываться от покупки российских машин из-за их несоответствия жёстким техническим требованиям.

Очередные меры по ужесточению европейского законодательства в плане экологических требований больно ударят по интересам тольяттинского производителя. Об этом сообщал ранее уходящий глава «АвтоВАЗа» Николя Мор. На прежний уровень поставок российская компания сможет выйти не ранее 2020 года. Потенциальные потери выручки от продаж в ЕС составят около 3 млрд рублей.

В данный момент автомобили Lada, экспортируемые в Евросоюз, выбрасывают в выхлопе от 138 до 216 г СО2 на километр пути, в то время как европейский стандарт ограничивает этот показатель максимальным уровнем в 120 г/км. Продажи «грязной» техники возможны, однако платить за несоблюдение стандартов должны её владельцы. Так, в Германии дополнительный сбор составляет 2 евро за каждый «лишний» грамм вредных выбросов.

Впервые выпускающиеся в обращение на рынок автомобили проходят новый тест на экологичность выхлопа с сентября прошлого года, а сертифицированные до этой даты новые автомобили будут проходить его с сентября 2018 года. АвтоВАЗ" сможет привести свою продукцию в соответствие с существующими требованиями до 2020 года, однако как раз на этот год намечено очередное ужесточение требований — выбросы CO2 в легковых автомобилях не должны будут превышать 95 г/км. Это обстоятельство фактически ставит крест на экспорте устаревшей и неэкологичной российской продукции. Снижение вредных выбросов со 138-216 г/км до 95 г/км невозможно без двукратного уменьшения мощности моторов.

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