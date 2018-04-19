Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем в России в I квартале

Продажи новых электромобилей на российском рынке выросли в I квартале 2018 года на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 штук. Самым популярным новым электрокаром в России за первые три месяца является Nissan Leaf — продано 9 штук, сообщил «Автостат».

Еще 7 реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla , в том числе 5 кроссоверов Model X и 2 седана Model S.

Как отмечают эксперты за три месяца 2018 года 7 электрокаров продано в Москве и Подмосковье, 3 — в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей.