Volkswagen планирует R-фикацию моделей

Несколько автомобилей марки обзаведутся «заряженными» версиями уже в этом году.

В линейке немецкого производителя в настоящее время есть только одна модель с приставкой R — Volkswagen Golf , но уже скоро ситуация должна измениться, сообщает издание Auto Bild. Авторитетный немецкий журнал получил информацию от надежного источника, что до конца 2018 года семейство R-моделей пополнится тремя новыми членами. Речь идет о кроссоверах Tiguan R и T-Roc R, а также лифтбеке Arteon R.

Конечно, новость от немецкого издания не стала большим сюрпризом, поскольку слухи о намерениях Volkswagen выпустить заряженные версии ряда своих моделей появлялись и ранее. Правда, сейчас стала известна информация о двигателях будущих новинок. Например, «горячая» модификация T-Roc разделит мотор с Golf R — бензиновую «турбочетверку» EA888 TSI объемом 2,0 литра с набором технических апгрейдов — модернизированной головкой блока цилиндров, поршнями, более крупными интеркулером и турбонаддувом, а также другими доработками. Отдача такого мотора составляет 300 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Издание утверждает, что с Volkswagen Tiguan R поделится мотором Audi RS3. То есть, кроссовер будут оснащать пятицилиндровым двигателем TFSI объемом 2,5 литра. Его отдача в автомобилях Audi составляет 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

Что касается Volkswagen Arteon R, то мы уже сообщали ранее — «заряженный» вариант модели, скорее всего, получит трехлитровую «турбошестерку» VR6, мощность которой превысит 400 л.с. Кстати, в настоящее время Arteon доступен только с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью до 276 л.с.

Недавно мы рассказывали о появлении более мощной версии у пикапа Volkswagen Amarok . Топовые версии модели теперь доступны с трехлитровым турбодизелем TDI V6 мощностью 258 л.с.

По материалам: www.kolesa.ru