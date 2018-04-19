Ещё
Видео: 600-сильное купе Polestar 1 дрифтит за Полярным кругом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: 600-сильное купе Polestar 1 дрифтит за Полярным кругом 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Polestar показала на видео испытания предсерийного прототипа первой модели — гибридного купе Polestar 1. Тестовые заезды проходили на закрытом полигоне в Швеции, расположенном за Полярным кругом, при температуре -25 градусов Цельсия. Скорость автомобиля на отдельных участках составила 200 километров в час.
Polestar вышел из состава Volvo в сентябре прошлого года. Как самостоятельный производитель компания займется выпуском «заряженных» электромобилей.
Для проверки базовых настроек шасси Polestar 1 лишили всех страхующих систем. Тест-пилотам предстояло сравнить работу различных амортизаторов, пружин, сайлентблоков и стабилизаторов поперечной устойчивости. Только последних было протестировано 20 штук: 10 спереди и 10 сзади. Цель — добиться сбалансированности и предсказуемой управляемости.
Публичный дебют купе Polestar 1 состоялся весной прошлого года. Модель получила гибридную силовую установку, в состав которой вошла двухлитровая «турбочетверка» и два электромотора, вращающих задние колеса. Суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
Polestar 1 построили на модульной платформе SPA компании Volvo и впервые в мире оснастили активной подвеской CESi, разработанной компанией Öhlins.
Для оформления предзаказа на модель, которая появится в 2019 году, необходимо внести депозит в размере 2500 долларов. По предварительной информации, цена Polestar 1 составит 150 тысяч долларов.
Motor.ru: последние новости
В салон роскошного внедорожника Mercedes-Maybach установят чайник У «Теслы» снова проблемы со сборкой Model 3: конвейер остановят Ford разрешил тюнерам выпускать самые мощные классические «Мустанги» из 1970-х
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста35
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение