Китай открывает свой авторынок для импортных автомобилей

Официальный Пекин заявил, что правила импорта и производства автомобилей в КНР для иностранных производителей будут упрощены к 2020 году. Говоря иначе, Китай собирается отменить ряд протекционистских законов, которые защищают местных производителей от глобальных автобрендов. Как сообщает Motor1, для некоторых категорий автомобилей «железный занавес» исчезнет уже в нынешнем 2018 году.

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В первую очередь, речь идет о снятии ограничений на продажу иностранных электромобилей, поскольку в Китае озабочены текущей экологической обстановкой и намерены всячески поощрять любых производителей электрокаров. Уже известно, что интерес к возведению завода в Шанхае выразила американская компания Tesla Motors, да и Nissan недавно озвучивал наполеоновские планы по экспансии на китайский рынок электрических машин. Вероятно, другие крупные автобренды тоже найдут в КНР дополнительные возможности.

Отметим, что заградительные пошлины для иностранных производителей начали действовать в Поднебесной еще в 1994 году. Власти в тот момент решили защитить находящийся в зачаточном состоянии местный автопром от «акул» мирового автобизнеса, жаждущих захватить рынок с огромным потенциалом.

Действующие законы не позволяют иностранным компаниям производить и продавать автомобили в Китае самостоятельно. Выпуск обязательно должен осуществляться в рамках совместного предприятия с одной из китайских марок, причем иностранный бренд в таком СП может владеть долей не более 50%.

Впрочем, снятие драконовских пошлин для иностранных брендов еще не означает, что структура рынка изменится быстро. Процесс выпуска автомобилей у партнерских компаний давно и хорошо отлажен, так что быстрых перемен ждать не стоит.