Suzuki планирует нарастить продажи в России почти на треть в 2018 году

Несмотря на 11-процентный прирост по итогам 2017 года, продажи Suzuki в России пока что можно назвать слабыми по сравнению с докризисными показателями.

Компания Suzuki в 2018 году отмечает двадцатилетие официального присутствия на российском автомобильном рынке. За последние десять лет у производителя были весьма значительные взлёты, а также ощутимые падения: если в пиковом 2008 году россияне купили более 38 300 машин, то в кризисном 2016-ом дилеры сумели реализовать всего чуть более 4 500 экземпляров.

Однако «нижний предел» пройден, считают в Suzuki, теперь продажи постепенно начинают расти: так, в 2017 году было реализовано свыше 5 000 автомобилей, что соответствует приросту на 11%. В 2018-ом перед компанией стоит задача: увеличить продажи в России до 6 500 машин, то есть на 30%.

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Отчасти проблемы Suzuki связаны с тем, что машины в Россию импортируются. Это значит, что они гораздо сильнее зависят от курса валют по сравнению с конкурентами, которые выпускаются в РФ. Помимо этого на их цены влияет ставка утилизационного сбора, которую, кстати, индексировали 1 апреля 2018 года.

О собственном производстве в Suzuki думали ещё лет десять назад, в качестве варианта присматривались к площадке рядом с Санкт-Петербургом, однако ход этому проекту не дали. Вероятнее всего тот уровень продаж компанию устраивал, а при нынешних показателях серьёзные инвестиции, которых потребует выпуск машин, кажутся бессмысленными.

О том, что Suzuki преодолела кризис на российском рынке может свидетельствовать тот факт, что компания намерена расширить дилерскую сеть. Отметим, на сегодняшний день в 38 городах России, Казахстана и Белоруссии насчитывается в общей сложности 54 автосалона.

При этом расширение пока не ждёт модельный ряд японского бренда. Вопрос о выводе на российский рынок других моделей, таких как Alivio, Baleno, Ignis и Swift, находится на стадии рассмотрения, отметили представители местного офиса. В компании подчеркнули, что Suzuki в РФ сосредоточится на укреплении позиций в сегменте SUV. Предположительно клиентам стоит ждать спецверсий ныне предлагаемых моделей.

На сегодняшний день в России продают кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. По итогам 2017 года клиенты купили 3 492, 1 303 и 206 единиц соответственно. На долю бестселлера пришлось почти 70% от общего объёма продаж марки.

По итогам первого квартала 2018 года дилеры Suzuki в общей сложности продали 848 машин. Этот результат на 13% меньше по сравнению с показателем января-марта 2017 года. При этом на кроссоверы Vitara пришлось 569 машин, на SX4 — 232 единицы, на внедорожник Jimny — 47 экземпляров.

На фото: Suzuki Jimny

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что Suzuki привезёт в Россию Jimny нового поколения. Мировая премьера маленького внедорожника четвертой генерации должна состояться до конца текущего года.

Согласно планам компании, Suzuki планирует до 2020 года вывести на мировой рынок двадцать новых моделей. К этому же сроку в Европе продажи автомобилей марки должны увеличиться до 300 000 единиц в год.

По материалам: www.kolesa.ru