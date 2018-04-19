Кроссовер Honda за миллион рублей: представлена обновлённая версия

В Индонезии состоялась премьера рестайлингового семиместного «паркетника» BR-V.

Модернизированный кроссовер Хонды дебютировал в Джакарте в рамках открывшегося сегодня международного автосалона. Кстати, самый первый показ BR-V — еще в качестве прототипа — также состоялся в Индонезии, это было в 2015-м. Модель построена на базе компактвэна Honda Mobilio , кросс предназначен в основном для развивающихся стран азиатского региона (хотя недавно вседорожник добрался и до Северной Америки — с марта его продают в Мексике). Выпуск «паркетника» налажен в Таиланде, Индии, Малайзии и опять же в Индонезии.

Обновление вышло довольно скромным: на дверях BR-V появились защитные пластиковые вставки, вместо обычной антенны на крыше установили «плавник», а задние фонари соединяет хромированная плашка (у дореформенного кросса на корме — красная перемычка). Плюс модель обзавелась наружными зеркалами с электроприводом. В топовых версиях сенсорный экран мультимедийной системы стал больше (8” вместо прежних 7”), между передними креслами добавили бокс-подлокотник. В список оборудования BR-V также входят: пара подушек безопасности, парктроник, кондиционер, ABS+EBD, 16-дюймовые колесные диски.

Мотор прежний: в Индонезии Honda BR-V доступен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC мощностью 120 л.с. (145 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — только передний. Отметим, в Индии для модели еще предусмотрен дизель 1.5 i-DTEC, выдающий 100 л.с. (200 Нм).

Посвежевший BR-V с КВП стоит от 236 500 000 индонезийских рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 040 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер с вариатором обойдется минимум в 257 500 000 индонезийских рупий — это около 1 133 000 рублей. Скоро обновленный «паркетник», вероятно, появится и на других рынках. Впрочем, в России эту модель ждать не стоит, вряд ли Honda захочет терять имидж «продвинутого» японского бренда, предлагая у нас простенький BR-V.

Напомним, на мотор-шоу в Джакарте Хонда представила еще одну новинку — Small RS Concept. Предполагается, что этот прототип скоро перевоплотится в серийный хэтчбек Brio следующего поколения.

По материалам: www.kolesa.ru