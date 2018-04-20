Представлен новый 7-местный кроссовер Honda BR-V

Компания Honda представила обновленную версию своего 7-местного кроссовера BR-V. Официальный дебют новинки состоялся накануне старта автомобильного салона в Индонезии (IIMS 2018).

В рамках рестайлинга трехрядный вседорожник «Хонды» оснастили новой радиаторной решеткой, а также рядом других доработок, в том числе расширенным набором опций.

Габаритные размеры нового Honda BR-V несколько меньше, чем у хорошо известному российским покупателям CR-V. Длина составляет 4453 мм, ширина — 1735 мм, высота — 1666 мм. Колесная база — 2662 мм. Объем багажного отделения — 223 литра/539 литров.

В моторную линейку этой модели вошли уже известные по данному внедорожнику двигатели. Речь идет о 1,5-литровом бензиновом атмосфернике на 100 лошадиных сил, а также 1,5-литровом «дизеле» с аналогичной отдачей. Сочетается с ними 6-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор CVT. Привод может быть как передним, так и полным.