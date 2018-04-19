Мотоцикл Husqvarna Vitpilen 701 линейки 2018 года — конкурент или нет?

Представляем вашему вниманию мотоцикл бренда Husqvarna — Vitpilen 701 из линейки образца 2018 года.

Vitpilen 701 позиционируется производителем как безупречный, компактный и маневренный городской байк. Оснащенный самым мощным одноцилиндровым мотором, существующим на сегодняшний день. Плюс — минималистичный, но узнаваемый и запоминающийся дизайн.

Основная идея — смесь классического мышления и современного дизайна, и при этом — ничего лишнего. Легкий и узкий корпус, 17-дюймовые литые диски. Желтая линия, которая идет через бензобак к глушителю, визуально делит мотоцикл на несколько частей и призвана подчеркнуть новаторское направление дизайна.

Цифровая приборная панель — круглая. Такая же круглая фара (светодиодная). И никаких обтекателей.

Движок — одноцилиндровый, объемом 693 кубика. Диаметр цилиндра — 105 мм. Ход поршня — 80 мм. Мощность — 55 кВт (75 л.с.). Шестискоростная коробка. Рама — хром-молибденовая с порошковым покрытием. Ход подвески — по 135 мм и спереди, и сзади. Клиренс — 140 мм. Высота сиденья — 830 мм. Бак — 12 литров.

В России уже принимают предзаказы на этот мотоцикл. Обозначенная цена — 849 тысяч рублей.

В целом можно признать, что мотоцикл у «хускварновцев» получился очень даже неплохой. Правда, с учетом российских реалий, оптимальнее все же, наверное, думать в сторону чего-то вроде BMW F800R — в первую очередь, из-за большей доступности запчастей — детали же на Husqvarna вряд ли удастся так просто найти на складе. А ведь это не какой-то коллекционный байк для выездов на пару раз в год, а массовый продукт, нацеленный на широкую аудиторию и ежедневную эксплуатацию. Но вот если вы резидент какой-либо страны ЕС , тогда да, есть смысл задуматься о варианте от Husqvarna.

Оружейный завод в шведской Хускварне был открыт по приказукороля еще в 1689 году. Спустя 207 лет он добавил в линейку продукции еще и велосипеды. Первый мотоцикл Husqvarna был создан в 1903 году и являлся, по сути, велосипедом с мотором. На шоссейных гонках 1933 и 1934 гг. Husqvarna не раз оказывалась на верхней ступеньке подиума. Это стало доброй традицией на будущие 80 лет. В 1955 году появилась легендарная модель Silverpilen ("Серебряная стрела" в переводе со шведского). Революционный мотоцикл Husqvarna, построенный специально для внедорожного применения, был оснащен телескопической вилкой, гидравлическими амортизаторами, весил всего 75 кг и был очень по тем временам проворным.

Потом было еще много легенд и побед в спорте. В 1987 году бренд Husqvarna купил итальянский концерн Cagiva — шведская марка стала частью холдинга MV Agusta Motor SpA, а производство мотоциклов перенесли в Варезе (Италия). В то время, как основная часть команды Husqvarna переехала в Италию, другая часть осталась в Швеции и начала производство собственных мотоциклов Husaberg. В 2007 году легендарную Husqvarna вновь продали — на этот раз покупателем выступили немцы из BMW. Наконец, в 2013 году компания Pierer Industries AG (владелец бренда Husaberg) купила Husqvarna для последующего воссоединения Husqvarna и Husaberg. В 2014 Husqvarna возвращается в виде той самой легенды 1960-ых и 1970-ых годов. Клиентам снова предлагаются полностью обновленные мотоциклы категорий эндуро и кросс. Ну а релиз модели 2016 года Husvarna 701 Supermoto ознаменовал возвращение к корням — одноцилиндровым дорожным мотоциклам.