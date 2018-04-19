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Обновлённый ситикар Mitsubishi: опционные наклейки и отказ от базовой версии
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Обновлённый ситикар Mitsubishi: опционные наклейки и отказ от базовой версии 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
В Японии стартовали продажи субкомпактного электрокара i-MiEV 2018 модельного года.
В последний раз Mitsubishi обновила свой заднеприводный ситикар в конце 2016-го, тогда у электромобиля расширили палитру цветов кузова, а в его салоне появились подстаканники и отделения под мелочевку. Нынешний рестайлинг затронул экстерьер: модель получила новый передний бампер с интегрированными круглыми противотуманками. За счет этого длина i-MiEV выросла с 3 395 до 3 480 мм. Остальные габариты прежние: ширина — 1 475 мм, высота — 1 610 мм, колесная база — 2 550 мм.
За доплату для электрокара доступна двухцветная окраска: крыша, капот и стойки могут быть выполнены в белом или черном. Кроме того, освежить экстерьер предлагается с помощью опционных наклеек в виде широких полос. Салон менять во второй раз не стали.
Модель по-прежнему оснащается электромотором с максимальной отдачей в 64 л.с. (160 Нм). При этом если ранее Mitsubishi i-MiEV был представлен на домашнем рынке в двух модификациях (M и X), которые отличались между собой батареями, то для посвежевшего электрохэтча доступна только топовая версия: от аккумулятора ёмкостью 10,5 кВт*ч компания отказалась, i-MiEV 2018 модельного года можно купить лишь с литий-ионной батареей ёмкостью 16 кВт*ч. Заявленный запас хода такого хэтча — 164 км на полной зарядке.
Цена обновленного i-MiEV начинается с отметки в 2 948 400 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 691 000 рублей по актуальному курсу. Пока нет данных о том, когда посвежевший электрокар доберется до других стран.
Напомним, в 2011-2016 годах Mitsubishi i-MiEV продавали и в России, наш рынок модель покинула из-за слабого спроса: всего за неполных пять лет в РФ было реализовано около 260 электрокаров.
По материалам: www.kolesa.ru
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