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Испытания Polestar 1 в лютый мороз сняли на видео
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Испытания Polestar 1 в лютый мороз сняли на видео 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Polestar с недавних пор является полноценным автопроизводителем. Правда, автомобили делает на базе материнской Volvo. В прошлом году шведская компания представила купе Polestar 1, сделанное на базе концепта Volvo Concept Coupe.
Теперь же впервые модель показали на видеоролике в движении. Шведский спорткар испытывали на заснеженной трассе при температуре минус 25 градусов. Несмотря на то, что дизайн экстерьера по большей части готов, внутренняя начинка все еще проходит испытания и доводку.
В частности, инженеры уделяли особенное внимание выносливости батарей, настройкам силовой установки, подвески и системе распределения крутящего момента.
Напомним, купе оснащается гибридным двигателем мощностью 600 л. с. и крутящим моментом 1000 Нм. Производство наладят на заводе в Ченду, Китай. Единственной проблемой стали предзаказы. При изначальных планах выпустить всего 5 000 автомобилей, компания собрала уже более 7 000 предзаказов. Читайте статью на QutoЧитайте также:Daimler нацелился на покупку акций VolvoSkoda представит в Китае «убийцу» Hyundai CretaВидео: КамАЗ превратили в адскую паяльную лампу
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