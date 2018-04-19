Испытания Polestar 1 в лютый мороз сняли на видео

Компания Polestar с недавних пор является полноценным автопроизводителем. Правда, автомобили делает на базе материнской Volvo . В прошлом году шведская компания представила купе Polestar 1, сделанное на базе концепта Volvo Concept Coupe.

Теперь же впервые модель показали на видеоролике в движении. Шведский спорткар испытывали на заснеженной трассе при температуре минус 25 градусов. Несмотря на то, что дизайн экстерьера по большей части готов, внутренняя начинка все еще проходит испытания и доводку.

В частности, инженеры уделяли особенное внимание выносливости батарей, настройкам силовой установки, подвески и системе распределения крутящего момента.