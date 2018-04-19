Электрическая концепция Honda дебютирует в Пекине

Официальные представители японской компании объявили, что в рамках Пекинского автосалона 2018 года, который состоится в конце апреля, Honda планирует продемонстрировать сразу две новые модели: электрическую концепцию и совершенно новый седан.

Концептуальная модель, оснащенная электрической силовой установкой, изначально выйдет на китайский рынок (до конца нынешнего года) и будет разработана GAC Honda. Компания является совместным предприятием между Guangzhou Auto (GAC) и Honda, которое впервые было известно как Honda Guangzhou, прежде чем переименовать в GAC Honda в 2008 году.

Что касается седана, производством автомобиля займется Dongfeng Honda, еще одно совместное предприятие Dongfeng Motor Group и Honda. Вероятно, речь идет о совершенно новой модели Spirior, которая в предыдущих итерациях представляла собой специальную версию Honda Accord , выпущенную Dongfeng Honda.