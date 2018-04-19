Ещё
Электрическая концепция Honda дебютирует в Пекине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрическая концепция Honda дебютирует в Пекине 

Auto.Today 19 минут назад
Фото: Auto.Today
Официальные представители японской компании объявили, что в рамках Пекинского автосалона 2018 года, который состоится в конце апреля, Honda планирует продемонстрировать сразу две новые модели: электрическую концепцию и совершенно новый седан.
Концептуальная модель, оснащенная электрической силовой установкой, изначально выйдет на китайский рынок (до конца нынешнего года) и будет разработана GAC Honda. Компания является совместным предприятием между Guangzhou Auto (GAC) и Honda, которое впервые было известно как Honda Guangzhou, прежде чем переименовать в GAC Honda в 2008 году.
Что касается седана, производством автомобиля займется Dongfeng Honda, еще одно совместное предприятие Dongfeng Motor Group и Honda. Вероятно, речь идет о совершенно новой модели Spirior, которая в предыдущих итерациях представляла собой специальную версию Honda Accord, выпущенную Dongfeng Honda.
К указанным дебютантам присоединятся новейшие гибридные Accord и Acura CDX. Последняя является электрифицированной версией кроссовера на базе HR-V.
Auto.Today: последние новости
Tesla снова приостанавливает производство Model 3 Кроссовер Kia Sportage готовится к обновлению Mercedes-Benz запускает собственную услугу подписки на роскошные автомобили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста35
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение