Американская студия создала самый быстрый в мире суперкар для съёмок

Он разгоняется до 100 километров в час примерно за 3,2 секунды.

Студия Incline Dynamic Outlet, основная специализация которой аэросъёмка, опубликовала в Инстаграме несколько фотографий своего нового суперкара для съёмок. Компания сотрудничает с телеканалами Discovery и National Geographic , а также с корпорацией Warner Bros.

За основу был взят итальянский автомобиль Lamborghini Huracan. На капоте установили специальное крепление и элементы для управления камерой Red Epic, которая может снимать в разрешении 8K. Всё оборудование стоит около 600 тысяч долларов.

Представители компании отметили, что это самый быстрый в мире суперкар, который предназначен для съёмок фильмов. Но точно не известно, какая же модель автомобиля использовали разработчика. У оригинально «итальянца» двигатель был мощностью в 610 лошадиных сил.

В более поздних моделях мощность двигателя намеренно уменьшили до 580 лошадиных сил, но при этом снизили вес машины. До 100 километров в час разгон происходит за 3,2 секунды. В зависимости от года выпуска этот показатель может незначительно варьироваться.

Видео, демонстрирующего суперкар на съёмках, пока нет.

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