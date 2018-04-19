Новый Mercedes-Benz A-Class Sedan прокатился по сборочной линии

Немецкий производитель подтвердил, что в конце месяца на автосалоне в Пекине состоится мировая премьера нового седана A-Class и теперь Mercedes-Benz выпустил первые официальные фотографии четырехдверной модели, однако в достаточно специфичной форме.

Представленные изображения Mercedes-Benz A-Class Sedan — это три снимка, показывающие как выглядит автомобиль, передвигающийся по сборочной линии. Фотографии были сделаны на заводе в Венгрии, который также занимается выпуском четырехдверного купе CLA, CLA Shooting Brake и B-Class. Несмотря на то, что модель еще очень далека от конечного результата, удается рассмотреть определенные детали, указывающие на предстоящую новику. Пока сложно понять действия Mercedes-Benz, поскольку существует два варианта: либо представители компании случайно опубликовали фото, либо нарочно, дабы проследить за реакцией потребителя. В любом случае, до официального дебюта роскошного седана A-Class осталась всего неделя.