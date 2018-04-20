Гибридный прототип Polestar 1 тестируют за Полярным кругом

Гибридный прототип Polestar 1 тестируют за Полярным кругомКомпания Polestar опубликовала видеролик с тестовых испытаний своего предсерийного прототипа под названием Polestar 1. Новое гибридное купе обкатывали на специальном треке в Швеции за Полярным кругом. Температура воздуха во время тестов составляла -28 градусов Цельсия.

В рамках испытаний прототипа Polestar 1 инженеры компании проводили тонкую настройку шасси при различных дорожных условиях.

Напомним, что дебют гибридного купе Polestar 1 состоялся 17 октября 2017 года. Автомобиль укомплектован 600-сильным силовым агрегатом. Производство данной модели стартует в середине 2018 года на предприятии «Полестар» в китайском городе Чэнду.