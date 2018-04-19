KIA выпустит гибридный Sportage

KIA выпустит обновленный Sportage с гибридной силовой установкой

Такой информацией поделилось автоиздание "AutoExpress". На своих страницах AutoExpress поделился свежими фотографиями автоновинки в камуфляже.

Корейский автопроизводитель проводит финальные тесты обновленного кроссовера Sportage.

Британское издание, ссылаясь на источник приближенный к автопроизводителю, утверждает, что обсуждаемая автомодель получит гибридную силовую установку mild hybrid.

Увы, но на сегодняшний день нет достоверных данных о техническом оснащении автоновинки.

Вероятнее всего, данные появятся ближе к официальным показам. Снова ссылаясь на свои источники, AutoExpress сообщает, что премьера гибридного Sportage состоится осенью.

Между тем известно, что новый кроссовер получит оптику в стиле Cerato. Изменятся также воздухозаборники, которые получат дизайн в духе концепта SP. Изменятся и задние фонари. Машина получит новые бамперы, а защитное покрытие днища теперь будет еще надежнее.