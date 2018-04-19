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KIA выпустит гибридный Sportage
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KIA выпустит обновленный Sportage с гибридной силовой установкой 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
Такой информацией поделилось автоиздание "AutoExpress". На своих страницах AutoExpress поделился свежими фотографиями автоновинки в камуфляже.
Корейский автопроизводитель проводит финальные тесты обновленного кроссовера Sportage.
Британское издание, ссылаясь на источник приближенный к автопроизводителю, утверждает, что обсуждаемая автомодель получит гибридную силовую установку mild hybrid.
Увы, но на сегодняшний день нет достоверных данных о техническом оснащении автоновинки.
Вероятнее всего, данные появятся ближе к официальным показам. Снова ссылаясь на свои источники, AutoExpress сообщает, что премьера гибридного Sportage состоится осенью.
Между тем известно, что новый кроссовер получит оптику в стиле Cerato. Изменятся также воздухозаборники, которые получат дизайн в духе концепта SP. Изменятся и задние фонари. Машина получит новые бамперы, а защитное покрытие днища теперь будет еще надежнее.
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