Ещё
На фермерском участке нашли кладбище старинных авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

На фермерском участке нашли кладбище старинных авто 

Авторамблер 49 минут назад
Фото: Авторамблер
Хозяин фермы Том Коттер показал свои владения ведущим передачи Harnty's Barn Find Hunter.
Главные «сокровища» фермера были спрятаны в гараже — там обнаружилась коллекция автомобилей, которую начал собирать еще отец Коттера.
Однако уже на подходе к сараю ведущий заметил «похороненные» Alfa Romeo 2000, Citroen 2CV и Porsche 914 50-х и 60-х годов — автомобили находятся в плачевном состоянии, от них остались только ржавые кузова.
В гараже же машины сохранились значительно лучше: там можно заметить Alfa Romeo Giulietta Sprint 1957 года выпуска, Giulia GTV 1966 года, а также Dodge, выпущенный в 1940 году.
Авторамблер: последние новости
Рассекречен салон нового Mercedes-Maybach В Москве упали продажи подержанных машин 5 французских автомобилей, которые удивили мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ объяснили рост цен на бензин98
Названы сроки открытия Крымского моста47
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение