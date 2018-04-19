На фермерском участке нашли кладбище старинных авто

Хозяин фермы Том Коттер показал свои владения ведущим передачи Harnty's Barn Find Hunter.

Главные «сокровища» фермера были спрятаны в гараже — там обнаружилась коллекция автомобилей, которую начал собирать еще отец Коттера.