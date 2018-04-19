На фермерском участке нашли кладбище старинных авто 

Хозяин фермы Том Коттер показал свои владения ведущим передачи Harnty's Barn Find Hunter.
Главные «сокровища» фермера были спрятаны в гараже — там обнаружилась коллекция автомобилей, которую начал собирать еще отец Коттера.
Однако уже на подходе к сараю ведущий заметил «похороненные» Alfa Romeo 2000, Citroen 2CV и Porsche 914 50-х и 60-х годов — автомобили находятся в плачевном состоянии, от них остались только ржавые кузова.
В гараже же машины сохранились значительно лучше: там можно заметить Alfa Romeo Giulietta Sprint 1957 года выпуска, Giulia GTV 1966 года, а также Dodge, выпущенный в 1940 году.