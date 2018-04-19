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BMW озвучила стоимость нового M2 Competition
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BMW озвучила стоимость нового M2 Competition 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Баварский производитель опубликовал официальную стартовую цену на новый BMW M2 Competition, который поступит в продажу в следующем месяце.
Автомобиль, предназначающийся для замены текущего M2, получит минимальную стоимость в размере 70 575 долларов или на 3 664 доллара больше, нежели предшественник. Возрастание стоимости спровоцировал целый ряд изменений, в том числе модернизированный 3,0-литровый шестицилиндровый турбодвигатель, используемый в M3 и M4.
Агрегат обеспечивает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, что на 40 лошадиных сил и 85 Нм крутящего момента больше, чем у обычной М2. При этом двигатель может работать с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатой роботизированной коробкой. Такого оснащения вполне достаточно дабы ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды (на 0,2 секунды медленнее с механической коробкой) и достигать предельной скорости в 250 км/ч или 274 км/ч с дополнительным пакетом M Driver Package.
К другим изменениям BMW M2 Competition относятся новая выхлопная система, 19-дюймовые легкоспланые колесные диски, окутанные в шины Michelin Pilot Super Sport, а также особая отделка, спортивные сидения и улучшенное рулевое колесо.
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