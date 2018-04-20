Mercedes-Benz может стать поставщиком двигателей для Volvo

Концерн Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz , может стать поставщиком двигателей и компонентов, а также миноритарным акционером Volvo . Помимо этого, компании намерены заключить соглашение о технологическом партнерстве и совместно разработать платформу для электромобилей. Об этом сообщает бизнес-издание Manager Magazin.

В феврале текущего года крупнейшим акционером Daimler AG стал председатель совета директоров и основной владелец китайского холдинга Geely , которому также принадлежит Volvo, Ли Шуфу. Он приобрел 9,69 процента акций концерна за девять миллиардов долларов. По словам Ли Шуфу, сотрудничество с немецкой компанией будет сосредоточено вокруг разработки электромобилей и систем автономного управления.

Volvo вошла в состав холдинга Zhejiang Geely Holding Group летом 2010 года. Китайская группа выкупила 100 процентов акций шведской марки у Ford за 1,8 миллиарда долларов. Помимо Volvo, Geely владеет маркой Lotus и Polestar.

Под руководством нового собственника Volvo полностью пересмотрел модельный ряд, разработал трех— и четырехцилиндровые двигатели, а также модульные платформы SPA и CMA. По итогам 2015 года продажи марки впервые превысили полмиллиона автомобилей.