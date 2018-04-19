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Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz благодаря китайцам
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Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz благодаря китайцам 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Глава крупного холдинга Geely Group Ли Шуфу еще в феврале приобрел 9,69% акций Daimler AG, став крупнейшим акционером немецкого концерна. И хотя стороны не анонсировали никаких перспектив сотрудничества, эксперты все же считают технологическое взаимодействие возможным и даже вероятным.
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Как сообщает немецкий Manager Magazin, в рамках этого сотрудничества Daimler и Geely могут объединить усилия в области разработки новой платформы для электромобилей. Одним из выгодоприобретателей такого взаимодействия называют принадлежащую Geely компанию Volvo, которая теоретически могла бы получать от Mercedes-Benz двигатели и другие компоненты. Чтобы закрепить сотрудничество, «Даймлеру» позволят приобрести небольшую долю акций Volvo Cars.
Впрочем, информация о такого рода союзе между Daimler и Geely пока что основана на догадках и предположениях. Корпорация Geely располагает довольно мощной R&D структурой с исследовательскими центрами по всему миру и, возможно, не нуждается в помощи «Мерседеса». Тем более что китайцы совместно со шведами вовсю работают над своей электрической платформой для новых моделей Volvo и Geely. Эта тележка станет производной от модульной архитектуры CMA, на которой базируются новые Volvo XC40 и автомобили суббренда Lynk&Co.
Однако дыма без огня не бывает, и покупка акций «Даймлера» — уж точно не инвестиции на старость, а, скорее, первый кирпич в фундаменте нового сотрудничества. «Ни один из нынешних игроков автомобильной отрасли, скорее всего, не выиграет битву с конкурентами в одиночестве. Для достижения технологического лидерства необходимо использовать новый способ мышления и объединять силы. Мои инвестиции в Даймлер отражают это видение», — цитировала Ли Шуфу пресс-служба марки Geely после завершения сделки.
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