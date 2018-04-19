Ещё
КАМАЗ постепенно переходит на новый уровень производства
Далее:
Читайте также:
Ещё

КАМАЗ постепенно переходит на новый уровень производства 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По словам представителей российского автогиганта в сегменте грузовых машин КАМАЗ стоит на пороге нового уровня производства.
На данном этапе ведутся работы по модернизации линии сборки. Автопроизводитель в модификации «К5» будет использовать решительно новый подход в конструкции передней оси.
Теперь тут будут устанавливать необслуживаемые подшипники (что с успехом практикуется у зарубежных автопроизводителей). Новая конструкция позволит производить более тонкую отладку. Это поможет повысить срок эксплуатации.
Кроме этого в сборке будут участвовать роботизированные механизмы с контролем процесса.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, машины новой линейки «К5» становятся популярными и нынешние объемы производства (до шестидесяти комплектов) не в силах охватить потребности современного рынка.
Кроме сборочного цеха, модернизация в ближайшее время ждет также и окрасочное производство.
Car.ru: последние новости
Subaru готовит новую гибридную автомодель Evoltis KIA выпустит обновленный Sportage с гибридной силовой установкой Представлен скетч интерьера роскошного внедорожника Mercedes-Maybach
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста47
В РФ объяснили рост цен на бензин133
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение