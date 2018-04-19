КАМАЗ постепенно переходит на новый уровень производства

По словам представителей российского автогиганта в сегменте грузовых машин КАМАЗ стоит на пороге нового уровня производства.

На данном этапе ведутся работы по модернизации линии сборки. Автопроизводитель в модификации «К5» будет использовать решительно новый подход в конструкции передней оси.

Теперь тут будут устанавливать необслуживаемые подшипники (что с успехом практикуется у зарубежных автопроизводителей). Новая конструкция позволит производить более тонкую отладку. Это поможет повысить срок эксплуатации.

Кроме этого в сборке будут участвовать роботизированные механизмы с контролем процесса.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, машины новой линейки «К5» становятся популярными и нынешние объемы производства (до шестидесяти комплектов) не в силах охватить потребности современного рынка.

Кроме сборочного цеха, модернизация в ближайшее время ждет также и окрасочное производство.