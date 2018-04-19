Subaru готовит новую гибридную автомодель Evoltis

В этом году японский автобренд Subaru презентует миру автоновинку Evoltis.

Об этом сообщает автоиздание Car and Drive. В частности, автоиздание разместило данные о том, что автопроизводитель из Японии Subaru подал документы в бюро патентов Соединенных Штатов о регистрации автомодели Evoltis.

Сегодня пока что информация об автоновинке с гибридным агрегатом достаточно скудная.

Ранее о работе над новы проектом обмолвился техдиректор автокомпании Такеши Тачимори, отметив, что новинка будет индивидуальностью с максимальным набором современных возможностей компании Subaru.

В основу обсуждаемой автомодели возможно ляжет Toyota Prius Prime. В частности силовая часть в виде аккумуляторной батарей на 8,8 кВтхч. Данных про силовой агрегат пока что нет.

Вероятно, что первыми новинку опробуют на Североамериканском континенте. Про сроки выхода в свет автомодели Evoltis пока что неизвестно ничего.