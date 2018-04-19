Subaru готовит новую гибридную автомодель Evoltis 

В этом году японский автобренд Subaru презентует миру автоновинку Evoltis.
Об этом сообщает автоиздание Car and Drive. В частности, автоиздание разместило данные о том, что автопроизводитель из Японии Subaru подал документы в бюро патентов Соединенных Штатов о регистрации автомодели Evoltis.
Сегодня пока что информация об автоновинке с гибридным агрегатом достаточно скудная.
Ранее о работе над новы проектом обмолвился техдиректор автокомпании Такеши Тачимори, отметив, что новинка будет индивидуальностью с максимальным набором современных возможностей компании Subaru.
В основу обсуждаемой автомодели возможно ляжет Toyota Prius Prime. В частности силовая часть в виде аккумуляторной батарей на 8,8 кВтхч. Данных про силовой агрегат пока что нет.
Вероятно, что первыми новинку опробуют на Североамериканском континенте. Про сроки выхода в свет автомодели Evoltis пока что неизвестно ничего.